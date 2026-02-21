Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Alarm edhe në rrugën alternative Maliq–Gramsh drejt Tiranës: Plasaritje serioze rrezikojnë qarkullimin
Transmetuar më 21-02-2026, 17:15

Rruga Maliq–Gramsh ka pësuar dëmtime të rënda, duke krijuar rreziqe për drejtuesit e automjeteve. Ky aks, që aktualisht shërben si alternativë për lidhjen e juglindjes me Elbasanin dhe më tej me Tiranën, ka pasur plasaritje të thella në disa segmente, gjë që vështirëson lëvizjen e mjeteve.

Problemet e rrugës nuk janë të reja, por amortizimi i saj është përkeqësuar ndjeshëm në ditët e fundit. Megjithatë, ajo mbetet e vetmja rrugë e hapur që lidh qarkun e Korçës me kryeqytetin, duke e bërë situatën kritike për qarkullimin dhe sigurinë e drejtuesve.

