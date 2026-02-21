Identifikohet burri që u vra sot në Kavajë

Në përditësim
Burri që humbi jetën pak më parë në Kavajë, është Skënder Vrapi, 47 vjeç, banor i këtij qyteti, raporton noa.al duke cituar burime lokale. Autor i dyshuar është Landi Derjaj (Puja).
Noa.al mëson se viktima kishte ndryshuar dy herë identitetin e tij ndërsa edhe i dyshuari ka ndryshuar edhe ai dy herë të dhënat e tij identifikuese.
Krimi i rëndë ndodhi sot, rreth orës 14:22, në lagjen nr. 3, të qytetit Kavajë.
Policia tha se shtetasi R. P., rreth 47 vjeç, banues në Kavajë, dyshohet se për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës (thikë) shtetasin S.I. rreth 47 vjeç, i cili për pasojë ka ndërruar jetë në spital.
Goditjet ishin fatale pasi i prekën organet jetësore ndaj çdo përpjekje për ta shpëtuar nuk pati vlerën, thanë burimet e njohura me dinamikën e ngjarjes.
Duke dhënë informacion zyrtar mbi ngjarjen e ndodhur në lagjen nr. 3, Kavajë, tha pak më parë se dyshohet se për motive të dobëta një shtetas goditi me mjet prerës (thikë) një shtetas tjetër, i cili për pasojë ndërroi jetë në spital.
Pas verifikimeve të kryera rezultoi se autori i dyshuar është shtetasi Land Derjaj, alias Landi Puja, 48 vjeç, banues në Kavajë.
Ndërsa shtetasi që ka humbur jetën si pasojë e goditjes me thikë ka gjeneralitetet Skënder Vrapi, alias S. I., 48 vjeç.
Shërbimet e Policisë po vijojnë ndjekjen për kapjen e autorit.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.
Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit dhe po vijon puna për kapjen e tij.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit. /noa.al
