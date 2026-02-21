Vrasje me thikë në Kavajë, humb jetën një 47-vjeçar

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e kësaj të shtune në Kavajë.
Sipas informacionit paraprak, më 21 shkurt 2026, rreth orës 14:22, në lagjen nr. 3, Kavajë, shtetasi R. P., rreth 49 vjeç, banues në Kavajë, dyshohet se për motive të dobëta ka goditur me mjet prerës (thikë) shtetasin S. I., rreth 48 vjeç.
Si pasojë e plagëve të marra, 48-vjeçari ka ndërruar jetë në spital.
Duke dhënë informacion zyrtar mbi ngjarjen e ndodhur në lagjen nr. 3, Kavajë, tha pak më parë se dyshohet se për motive të dobëta një shtetas goditi me mjet prerës (thikë) një shtetas tjetër, i cili për pasojë ndërroi jetë në spital.
Pas verifikimeve të kryera rezultoi se autori i dyshuar është shtetasi Land Derjaj, alias Landi Puja, 48 vjeç, banues në Kavajë.
Ndërsa shtetasi që ka humbur jetën si pasojë e goditjes me thikë ka gjeneralitetet Skënder Vrapi, alias S. I., 48 vjeç.
Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit të dyshuar dhe vijon puna për kapjen e tij.
Ndërkohë, grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe dokumentimin ligjor të rastit.
