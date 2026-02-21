Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shkarkimet nga HEC-i i Banjës përmbytin toka dhe banesa në Fier
Transmetuar më 21-02-2026, 15:22

Shkarkimet me rreth 100 metër kub ujë në sekondë nga Hidrocentrali i Banjës kanë rritur ndjeshëm prurjet në lumenjtë e qarkut Fier, duke shkaktuar përmbytje në toka bujqësore dhe banesa.

Situata paraqitet më problematike në fshatrat Petovë dhe Mbrostar të Bashkisë Fier, ku banorët raportojnë se janë përmbytur tre herë brenda pak muajsh. Sipas tyre, lagështira e vazhdueshme i ka detyruar të largohen përkohësisht nga shtëpitë, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme.

Goditje e fortë ka marrë edhe sektori i bujqësisë. Hektarë të tërë me kultura bujqësore janë nën ujë, ndërsa fermerët shprehen se, përveç humbjes së prodhimit aktual, do të duhet kohë e gjatë që parcelat të thahen dhe të bëhen sërish të kultivueshme.

Banorët e zonave të prekura shprehen të shqetësuar për përmbytjet e përsëritura, duke theksuar se dëmi ekonomik në banesa dhe toka bujqësore po i çon drejt vështirësive serioze financiare.

