Vjedhje në autobus, i riu shqiptar në pranga: vendimtare telefonata e një të mituri

Dy të rinj u arrestuan për vjedhje në Bolonjë: u ndaluan në autobus pas sinjalizimit nga një i mitur
Dy të rinj, një shtetas shqiptar dhe një maroken, janë arrestuar për grabitje të rënduar në Bolonjë pasi u ndaluan në një autobus pas sinjalizimit të një të mituri. Ngjarja ndodhi në orët e pasdites së djeshme, kur viktimat u kërcënuan dhe u grabitën pranë Piazza Minghetti. Të arrestuarit rezultojnë të njohur për forcat e rendit për precedentë të ngjashëm.
Sinjalizimi dhe ndërhyrja e Policisë
Sipas informacioneve të publikuara në faqen e Policisë së Shtetit, episodi nisi kur një i mitur 16 vjeçar kontaktoi sallën operative për të sinjalizuar se dy miqtë e tij sapo kishin qenë viktima të një vjedhjeje me dhunë verbale nga dy persona të huaj. Ngjarja ndodhi pranë Piazza Minghetti, ku dy autorët, me qëndrim kërcënues, detyruan viktimat të dorëzonin një paketë cigare dhe një kartëmonedhë 10 euro.
Identifikimi i të dyshuarve në autobus
Patrulla e Zyrës së Parandalimit të Përgjithshëm dhe Ndihmës Publike u drejtua menjëherë në via Santo Stefano, duke ndjekur informacionet e dhëna nga dëshmitari i ri. Agjentët ndaluan autobusin e treguar dhe kontrolluan tre persona të ulur në rreshtat e fundit: një shtetas shqiptar i lindur në vitin 2006, një shtetas maroken i vitit 2007 dhe një vajzë italiane e lindur në vitin 2010.
Gjetja e sendeve të grabitura
Gjatë kontrollit, policia gjeti tek njëri prej dy djemve paketën e cigareve të marrë pak më parë nga viktimat. Ky element konfirmoi përfshirjen e tyre në grabitjen e raportuar.
Precedentët dhe masat e marra
Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se të dy të rinjtë e huaj, të rregullt në territorin italian, kishin precedentë për vepra të ngjashme. Në veçanti, i riu me origjinë marokene ishte subjekt i një paralajmërimi zyrtar të lëshuar nga Questori i Bolonjës më 28 shkurt 2025.
Arrestimet dhe pasojat
Në përfundim të procedurave, të dy të rinjtë u arrestuan për grabitje. Shtetasi shqiptar u dërgua në burgun lokal, ndërsa për shtetasin maroken u vendos masa e arrestit shtëpiak, në pritje të seancës së konfirmimit të arrestit.
