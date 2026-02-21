Gazi lotsjellës në xhami/ Sali Berisha: Dënoj me forcën më të madhe dhunimin e xhamisë dhe besimtarëve gjatë faljes së namazit

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas raportimeve për hedhjen e gazit lotsjellës pranë një xhamie gjatë kohës së faljes së namazit, duke e cilësuar ngjarjen si një akt të rëndë dhe të papranueshëm.
Gjatë një deklarate për mediat, Berisha u shpreh se organizatorët e protestës kishin vendosur të mos zhvillonin asnjë aktivitet në territorin apo paralel me territorin e xhamisë, me qëllim shmangien e çdo incidenti gjatë faljes së besimtarëve myslimanë pas iftarit.
“Sapo mësuam se pas iftarit mijëra besimtarë do të mbushnin sallat e xhamisë për të falur namazin, vendosëm të mos zhvillojmë protestë në atë territor, në mënyrë që të mos kishte asnjë shkak për hedhjen e gazit dhe prishjen e ritualit fetar,” deklaroi ai.
Sipas Berishës, pavarësisht këtij vendimi, drejt xhamisë janë hedhur bomba tymuese dhe gaz lotsjellës, duke ndikuar drejtpërdrejt në zhvillimin e faljes. Ai pretendoi gjithashtu se ambiente të xhamisë, përfshirë tarracat, janë mbushur me persona të uniformuar, gjë që e cilësoi si “përdhosje për vakëfin”.
“Dënoj me forcën më të madhe dhunimin e xhamisë, dhunimin e besimtarëve gjatë faljes së namazit dhe hedhjen e gazit dhe bombave tymuese në territorin e saj,” u shpreh Berisha.
I pyetur mbi reagimin e drejtuesve të komuniteteve fetare dhe mundësinë e komunikimit të tyre me qeverinë, ai theksoi se beson që udhëheqësit shpirtërorë nuk pajtohen me situata të tilla, por shtoi se nuk mund të komentojë mbi hapat që ata mund të ndërmarrin.
Ngjarja ka ngjallur reagime dhe debat publik, ndërsa pritet një qëndrim zyrtar nga autoritetet dhe përfaqësuesit e komuniteteve fetare lidhur me incidentin.
