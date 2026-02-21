Vrasje mes shqiptarësh në Itali, zbulohet i dyshuari si autor kryesor. Emrat dhe detajet

Prato: 38-vjeçari shqiptar u vra gjatë një sherri, 4 masa sigurie
Më 8 maj 2025, Vladimir Lleshi, një 38-vjeçar shqiptar u vra në Prato, në kopshtet mes via Corridoni dhe via Baracca. Sot, në kuadër të atij hetimi, skuadra mobile e Drejtorisë së Policisë së Pratos ka ekzekutuar katër masa sigurie, raporton noa.al. Vendimet janë lëshuar nga gjyqtari për hetimet paraprake i Gjykatës së Pratos, me kërkesë të Prokurorisë vendase të drejtuar nga prokurori Luca Tescaroli.
Masat prekin katër të rinj shqiptarë: një 19-vjeçar, për të cilin është caktuar masa e arrestit me burg; një 22-vjeçar, i vendosur në arrest shtëpiak; një 20-vjeçar, ndaj të cilit është vendosur detyrimi i qëndrimit në komunën Montemurlo; dhe një 23-vjeçar, me detyrim qëndrimi në komunën Prato. Ky i fundit rezulton tashmë i burgosur për vepra grabitjeje dhe plagosjeje të rëndë të kryera më 26 janar 2023. 19-vjeçarit Ersi Hida, i atribuohen veprat penale të pjesëmarrjes në sherr dhe vrasjes, ndërsa tre të tjerëve u atribuohet sherri i rënduar nga pasojë vdekjen dhe nga plagosjet e pësuara nga disa pjesëmarrës.
Sipas rindërtimit të hetuesve, mbrëmjen e 8 majit në parkun publik të qytetit shpërtheu një përplasje e dhunshme mes gjashtë personave, që përfundoi me vdekjen e 38-vjeçarit. Ai u godit në kraharor me një kaçavidë: plagë që preku ventrikulin e majtë të zemrës, shpjegon Prokuroria, dhe rezultoi fatale pavarësisht transportimit të menjëhershëm në spitalin e Pratos dhe përpjekjeve të mjekëve për ta shpëtuar. Gjatë sherrit, një tjetër i ri 22-vjeçar pësoi traumë në kokë me ënjtje në zonën e orbitës së djathtë dhe në hundë.
Hetimet kanë zbuluar se në përplasje u përfshinë dy grupe bashkëkombësish: nga njëra anë dy të rinj, të armatosur me një kaçavidë dhe një thikë prerëse; nga ana tjetër katër persona, mes tyre viktima, i cili kishte precedentë për grabitje.
Në një njoftim të Prokurorisë së Pratos theksohet se, sipas gjyqtarit që ka lëshuar masat ndaj katër të rinjve, në origjinë të dhunës kanë qenë rivalitete, provokime dhe dinamika supremacie territoriale mes grupeve të të rinjve, të zhvilluara në një kontekst margjinalizimi social dhe konfliktualiteti në marrëdhënie. /noa.al
Foto: vendi i ngjarjes
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd