Kapet në Durrës i kërkuari ndërkombëtar, i dënuar në Itali me 12 vite burg për trafikim narkotikësh. Emri dhe pamjet

Një 43-vjeçar i shpallur në kërkim ndërkombëtar është arrestuar në Durrës në kuadër të operacionit policor të koduar “Operacionalja 82”, të zhvilluar nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale.
Bëhet fjalë për shtetasin Rexhep Muka alias Kreshnik Muka, banues në Shënavlash, i cili u lokalizua, identifikua dhe u ndalua nga Forcat Operacionale në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës.
Sipas njoftimit zyrtar, 43-vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma, pasi Gjykata e Apelit në Cagliari, Itali, në vitin 2021 e ka dënuar me 12 vite burg për veprën penale “Trafikim i lëndëve narkotike”. Nga ky dënim, atij i kanë mbetur për të vuajtur edhe 9 vite e 6 muaj burgim.
Operacioni është zhvilluar pas punës gjurmuese dhe informacioneve të siguruara nga strukturat përkatëse, në kuadër të kontrolleve dhe operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar.
Interpol Tirana, në bashkëpunim me Interpol Romën, po vijon procedurat për realizimin e ekstradimit të të arrestuarit drejt Italisë, ku do të vuajë pjesën e mbetur të dënimit.
