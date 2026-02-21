Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ushqimet që nuk duhen kombinuar – si ndikojnë në fryrje dhe kontrollin e peshës
Transmetuar më 21-02-2026, 12:59

Kombinimi i ushqimeve luan rol të rëndësishëm në mënyrën si funksionon sistemi tretës dhe në efikasitetin e metabolizmit. Jo gjithmonë problemi qëndron vetëm te sasia e kalorive, por edhe te mënyra se si përzgjidhen dhe kombinohen ushqimet në një vakt.

Ekspertët e ushqyerjes theksojnë se disa kombinime të caktuara mund të shkaktojnë fryrje, ndjenjë rëndese dhe luhatje të sheqerit në gjak, duke e bërë më të vështirë humbjen e peshës.

1. Produktet e qumështit dhe frutat

Qumështi, kosi dhe djathi përmbajnë proteina dhe yndyrna që treten më ngadalë. Në të kundërt, frutat janë të pasura me sheqerna natyralë dhe ujë, të cilat përthithen më shpejt nga organizmi.

Kur konsumohen së bashku, këto ushqime mund të:

Shkaktojnë fryrje dhe gazra

Krijojnë ndjenjë rëndese në stomak

Nxisin fermentim në zorrë

Këshillë praktike: Frutat preferohet të konsumohen me stomak bosh ose midis vakteve. Produktet e qumështit mund të kombinohen më mirë me drithëra të plota ose perime të lehta.

2. Proteinat dhe karbohidratet me niseshte

Një nga kombinimet më të zakonshme është mishi, peshku ose vezët me bukë, patate apo makarona. Proteinat dhe niseshtetë kërkojnë procese të ndryshme tretjeje dhe enzima të ndryshme.

Kur konsumohen në sasi të mëdha së bashku, mund të shkaktojnë:

Tretje të ngadaltë

Lodhje pas ngrënies

Fryrje dhe parehati

Djegie më të ngadaltë të kalorive

Këshillë praktike: Kombinoni proteinat me perime të pasura me fibra ose zgjidhni një porcion të moderuar niseshteje të shoqëruar me sallatë.

3. Kombinimi i disa frutave shumë të ëmbla

Frutat janë të shëndetshme, por përzierja e disa frutave me indeks të lartë glicemik – si bananet, rrushi, shalqiri apo frutat e thata – mund të shkaktojë rritje të shpejtë të glukozës në gjak.

Pasojat mund të përfshijnë:

Fryrje dhe fermentim në zorrë

Rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak

Ndjenjë urie pak kohë pas konsumimit

Këshillë praktike: Zgjidhni një lloj fruti për çdo vakt dhe shmangni përzierjet e shumta, sidomos ato me përmbajtje të lartë sheqeri.

Përfundim

Një ushqyerje e balancuar nuk lidhet vetëm me numërimin e kalorive, por edhe me kombinimin e zgjuar të ushqimeve. Zgjedhja e kombinimeve më të lehta për tretje mund të ndihmojë në reduktimin e fryrjes, përmirësimin e energjisë dhe mbështetjen e procesit të humbjes së peshës.

Për rezultate optimale, këshillohet konsultimi me një nutricionist ose mjek, sidomos nëse problemet me tretjen janë të shpeshta.

