Ushqimet që nuk duhen kombinuar – si ndikojnë në fryrje dhe kontrollin e peshës

Kombinimi i ushqimeve luan rol të rëndësishëm në mënyrën si funksionon sistemi tretës dhe në efikasitetin e metabolizmit. Jo gjithmonë problemi qëndron vetëm te sasia e kalorive, por edhe te mënyra se si përzgjidhen dhe kombinohen ushqimet në një vakt.
Ekspertët e ushqyerjes theksojnë se disa kombinime të caktuara mund të shkaktojnë fryrje, ndjenjë rëndese dhe luhatje të sheqerit në gjak, duke e bërë më të vështirë humbjen e peshës.
1. Produktet e qumështit dhe frutat
Qumështi, kosi dhe djathi përmbajnë proteina dhe yndyrna që treten më ngadalë. Në të kundërt, frutat janë të pasura me sheqerna natyralë dhe ujë, të cilat përthithen më shpejt nga organizmi.
Kur konsumohen së bashku, këto ushqime mund të:
Shkaktojnë fryrje dhe gazra
Krijojnë ndjenjë rëndese në stomak
Nxisin fermentim në zorrë
Këshillë praktike: Frutat preferohet të konsumohen me stomak bosh ose midis vakteve. Produktet e qumështit mund të kombinohen më mirë me drithëra të plota ose perime të lehta.
2. Proteinat dhe karbohidratet me niseshte
Një nga kombinimet më të zakonshme është mishi, peshku ose vezët me bukë, patate apo makarona. Proteinat dhe niseshtetë kërkojnë procese të ndryshme tretjeje dhe enzima të ndryshme.
Kur konsumohen në sasi të mëdha së bashku, mund të shkaktojnë:
Tretje të ngadaltë
Lodhje pas ngrënies
Fryrje dhe parehati
Djegie më të ngadaltë të kalorive
Këshillë praktike: Kombinoni proteinat me perime të pasura me fibra ose zgjidhni një porcion të moderuar niseshteje të shoqëruar me sallatë.
3. Kombinimi i disa frutave shumë të ëmbla
Frutat janë të shëndetshme, por përzierja e disa frutave me indeks të lartë glicemik – si bananet, rrushi, shalqiri apo frutat e thata – mund të shkaktojë rritje të shpejtë të glukozës në gjak.
Pasojat mund të përfshijnë:
Fryrje dhe fermentim në zorrë
Rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak
Ndjenjë urie pak kohë pas konsumimit
Këshillë praktike: Zgjidhni një lloj fruti për çdo vakt dhe shmangni përzierjet e shumta, sidomos ato me përmbajtje të lartë sheqeri.
Përfundim
Një ushqyerje e balancuar nuk lidhet vetëm me numërimin e kalorive, por edhe me kombinimin e zgjuar të ushqimeve. Zgjedhja e kombinimeve më të lehta për tretje mund të ndihmojë në reduktimin e fryrjes, përmirësimin e energjisë dhe mbështetjen e procesit të humbjes së peshës.
Për rezultate optimale, këshillohet konsultimi me një nutricionist ose mjek, sidomos nëse problemet me tretjen janë të shpeshta.
