Çfarë dihet deri tani për vrasjen e shqiptarit në Itali. Të dhënat e fundit

Trup i pajetë i gjetur në fshatrat e Bra-s në veri të Italisë, dyshohet për ekzekutim: goditje me armë zjarri në pjesën e pasme të kokës. Trupi u zbulua nga një automobilist në zonën La Bassa: karabinierët po punojnë për të sqaruar identitetin, shkaqet e vdekjes dhe dinamikën e ngjarjes
Asti, Itali – Një trup i braktisur në një livadh në anë të rrugës dhe dera e makinës e hapur. Zbulimi makabër, i ndodhur në fshatrat mes Bra-s dhe Pollenzo-s, në orët e para të mëngjesit të djeshëm, po merr konturet e një ekzekutimi. Për faktin se bëhet fjalë për vrasje ka pak dyshime.
Trupi i pajetë i emigrantit 25 vjeçar nga Shqipëria u vu re fillimisht nga një automobilist që kalonte në rrugën Chivola, në zonën e njohur si “degli Orti”. Alarmimi u bë menjëherë. Hetuesit nuk e konfirmojnë zyrtarisht, por sipas informacioneve të para, viktima dyshohet se është vrarë me një goditje në pjesën e pasme të kokës. Ndoshta një plumb, por për këtë do të jetë autopsia ajo që do të sqarojë gjithçka.
"Sipas rindërtimeve të para hetimore, vdekja mund të ketë qenë rezultat i një ekzekutimi. Hetuesit nuk e konfirmojnë zyrtarisht, por viktima dyshohet se është vrarë me një goditje me armë zjarri në pjesën e pasme të kokës, një mënyrë që të lë të kuptohet për një vrasje të synuar", citon noa.al gazetën italiane La Voce.
Pranë trupit ndodhej një makinë e vogël me derën e pasagjerit të hapur: një Lancia Y. Mjeti me të cilin i riu mund të ketë mbërritur në vendin e takimit me autorin e dyshuar.
Kush është viktima
Sipas informacioneve paraprake, viktima është një shtetas shqiptar, i lindur në vitin 2001, banues në zonën e Albese-s. Nga verifikimet e para rezulton i padënuar më parë, megjithatë kontrollet vijojnë edhe në këtë drejtim. Një profil që e bën edhe më të ndërlikuar rindërtimin e motivit. Nuk përjashtohet mundësia që krimi të lidhet me një larje hesapesh të mundshme në ambientet e shpërndarjes së lëndëve narkotike.
Hetimet në vijim
Për rastin po punojnë Karabinierët e Kompanisë së Bra-s, të koordinuar nga Prokuroria e Asti-t, kompetente për territorin. Hetuesit po mbledhin dëshmi, duke u përpjekur të rindërtojnë lëvizjet e të riut në orët e fundit dhe duke verifikuar kontaktet telefonike për të kuptuar nëse dhe me kë kishte një takim.
Ngjarja merr pamjen e një takimi që u shndërrua në një pritë. Një rast që ka shkaktuar tronditje të madhe dhe që lë ende shumë pyetje pa përgjigje. Mbi të gjitha: kush e tërhoqi të riun në atë vend të izoluar dhe pse.
Sipas rindërtimeve paraprake, dyshohet se i riu kishte shkuar në zonën rurale në periferi të Bra-s për një takim. Hetuesit po verifikojnë nëse ai kishte lënë një takim të planifikuar dhe me kë mund të ishte takuar në atë vend të izoluar. Zona, e cila nuk është e pajisur me kamera sigurie, e bën më të vështirë rindërtimin e saktë të ngjarjes.
Një nga pistat që po shqyrtohet është mundësia që takimi të jetë shndërruar në një pritë të organizuar, por për këtë do të duhet të presin rezultatet e autopsisë, analizat balistike dhe verifikimet e kontakteve telefonike të viktimës në orët para ngjarjes.
Një larje hesapesh?
Ajo që del nga hetimet paraprake, të cilat ende duhet të rindërtojnë me saktësi ngjarjen, është dyshimi i rëndë se ajo që ndodhi mëngjesin e djeshëm, përballë fermës historike Pedaggera – në një zonë bujqësore dhe pjesërisht të pyllëzuar, pa sisteme videomonitorimi – mund të ketë qenë një ekzekutim i mirëfilltë, ndoshta i lidhur me një larje hesapesh. Një hipotezë shqetësuese që, megjithatë, mbetet ende për t’u konfirmuar.
Viktima, që rezulton i padënuar më parë, mund të jetë përfshirë në një mënyrë apo tjetër në një rrjet të dyshuar droge, i cili mund të lidhet me krimin.
Makina nën sekuestro
Automjeti, i cili nuk rezulton i regjistruar në emër të të riut shqiptar, është sekuestruar nga karabinierët. Kryetari i Bashkisë së Bra-s, Gianni Fogliato, mësoi lajmin dje dhe mbeti i tronditur, ashtu si shumë bashkëqytetarë të tij.
“Po ndjek me vëmendje të madhe punën e karabinierëve tanë, të cilët së bashku me Prokurorinë e Republikës në Asti, po përpiqen të rindërtojnë dinamikën e vrasjes së këtij të riu, për të cilin më është thënë se nuk ishte banor i Bra-s. Lajmi më ka prekur shumë dhe shpresoj që të hidhet sa më shpejt dritë mbi rrethanat dhe motivet e kësaj ngjarjeje, që pati këtë përfundim tragjik”, është shprehur ai.
Gjatë ditës së djeshme në vendngjarje kanë qenë të pranishëm edhe agjentët e policisë lokale të Bra-s, të cilët janë marrë me menaxhimin e qarkullimit.
“Jam i pikëlluar nga kjo ngjarje tragjike – komenton kryetari i Bashkisë së Bra-s, Gianni Fogliato – që ka përfshirë një të ri të padënuar më parë, për të cilin më është thënë se nuk ishte banor i qytetit. Po ndjek vazhdimisht punën e karabinierëve tanë, të koordinuar nga koloneli Repetto, si dhe të Prokurorisë së Republikës në Asti.”
Foto: La Stampa
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd