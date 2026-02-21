Horoskopi i Paolo Fox për sot, e shtunë 21 shkurt 2026

Lexoni horoskopin e ditës për të zbuluar çfarë rezervojnë yjet për këtë të shtunë, 21 shkurt 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Dashuria, puna, mirëqenia dhe fati në qendër të vëmendjes.
Dashi
Afërsi më e madhe në dashuri. Afërsia e Venusit me shenjën tënde premton rikthim emocionesh dhe rindezje pasionesh. Edhe ata që kanë kaluar kriza apo periudha largimi mund të gjejnë gatishmëri për të rifilluar. Për ty dashuria është e bukur kur ka intensitet dhe sfidë; debatet e vogla shpesh forcojnë lidhjen. Fundjava sjell emocione të mira. Në punë vazhdon përpjekja për të rifituar terren pas një ndalese, por vendosmëria të ndihmon.
Demi
Me Hënën në shenjë, gjithçka duket më e lehtë. Kjo fundjavë është e favorshme për marrëveshje, për të fituar një sfidë apo për të zgjidhur çështje personale. Ke bërë hapa përpara: ndryshime roli, projekte të reja, një miratim i shumëpritur. Tani je gati të nisësh diçka të bukur. Dashuria përfiton nga ky stabilitet dhe forcon bashkëpunimin në çift.
Binjakët
Fundjava është e rëndësishme për të rikuperuar nëse ka pasur probleme. Dashuria duket pak e ftohtë; edhe çiftet e forta kanë ndjerë një distancë që duhet kapërcyer. Javën e ardhshme situata përmirësohet, sidomos kur Hëna të kalojë në shenjën tënde. Kujdes me formën fizike: lodhja e grumbulluar ka ndikuar në humor dhe marrëdhënie. Rregullimi vjen gradualisht.
Gaforrja
Fundjavë shumë pozitive me Venusin dhe Jupiterin në favor. Ndjeshmëria dhe aftësia për të krijuar harmoni janë të larta. Mundësi për takime të bukura dhe vlerësim nga të tjerët. Kaloni kohë me persona që ju çmojnë. Energjia emocionale që jepni do të kthehet shumëfish.
Luani
Një fundjavë disi e lodhshme, jo për mungesë mundësish, por sepse keni shpenzuar shumë energji. Mos e teproni me angazhime, përqendrohuni te planet afatgjata. 2026 është vit që rritet gradualisht dhe do të japë maksimumin deri në verë. Tani duhet pushim për të rifituar forcat.
Virgjëresha
Fundjavë ndriçuese, por kërkon durim. Disa bllokime po zgjidhen pas largimit të Saturnit nga opozita, megjithatë për vendime të rëndësishme duhet kohë. Mos u nxitoni. Dashuria bëhet mbështetje e rëndësishme; ndihma e partnerit ju jep forcë në një periudhë me luhatje. Stabiliteti ndërtohet gradualisht.
Peshorja
Nuk është një qiell bllokues, përkundrazi, kjo periudhë mund të sjellë mundësi konkrete mes fundit të shkurtit dhe fillimit të marsit. Mund të prezantoni një projekt tuajin. Ndonjëherë jeta juaj ngadalësohet jo për fajin tuaj, por për shkak të përgjegjësive ndaj të tjerëve: nëse duhet të kujdeseni për persona në vështirësi ose ka gjithmonë dikush që kërkon praninë tuaj, është normale të ndjeni tension të brendshëm. Kjo fundjavë duhet jetuar me lehtësi dhe humor të mirë.
Reflektime
Keni përpara një periudhë prodhuese. Mundësitë ekzistojnë, por kërkesat e jashtme shpesh ju ngadalësojnë. Është e rëndësishme të dalloni çfarë varet nga ju dhe çfarë jo. Mes fundit të muajit dhe fillimit të tjetrit mund të merrni rezultate konkrete.
Akrepi
Kjo është periudhë për të menduar për të ardhmen, por fundjava me Hënën në kundërshtim këshillon qetësi. Mund të ndiheni të lodhur për shkak të çështjeve familjare ose stresit të akumuluar. Ka shqetësime personale që duhen menaxhuar me kujdes. Mos e kaloni gjithë fundjavën duke menduar për problemet; ju nevojitet edhe pak lehtësi.
Reflektime
Jeni në fazë reflektimi, por kërkohet masë dhe qetësi. Mos lejoni që shqetësimet t’ju pushtojnë plotësisht. Natyrë e thellë dhe analitike, por tani është momenti për pushim mendor dhe emocional.
Shigjetari
Detyrime dhe përgjegjësi të shumta ju kanë lodhur. Kur një angazhim nuk buron nga zgjedhja juaj e brendshme, motivimi bie dhe rrezikoni të reagoni me distancë. Nëse shumë njerëz presin diçka nga ju, mund të zhgënjehen, ndoshta edhe me qëllim, si mënyrë për të riafirmuar pavarësinë tuaj. Disa pengesa duhen kapërcyer. Keni lënë pas një projekt ose keni përballuar një situatë sentimentale më të ndërlikuar se sa pritej.
Reflektime
Presionet e fundit ju kanë vënë në provë. Është e rëndësishme të riktheni kuptimin personal të asaj që bëni. Vendimet e marra kanë shërbyer për të riafirmuar identitetin tuaj. Keni forcë për të kapërcyer çdo pengesë.
Bricjapi
Fundjava nis në mënyrë të qetë dhe favorizon marrëdhëniet në çift. Nga marsi fillon një fazë astrologjike që kërkon rishikim prioritetesh. Jupiteri dhe Saturni sjellin ndryshime, veçanërisht për të lindurit në fund të dhjetorit dhe fillim të janarit. Është koha të analizoni me kujdes çfarë duhet të bëni në të ardhmen dhe të hiqni dorë nga ngarkesat e panevojshme.
Reflektime
Ndryshimet kërkojnë zgjedhje të menduara. Nuk mund të mbani mbi supe gjithçka. Rishikoni prioritetet dhe lehtësoni barrën. Kjo fundjavë mund të ofrojë ngrohtësi emocionale dhe mbështetje nga partneri.
Ujori
Yjet favorizojnë ndjenjat, të cilat do të bëhen edhe më intensive në mars. Në punë nuk ka bllokime, por financat kërkojnë kujdes: shpenzimet e fundit kanë ndikuar. Me Hënën në kundërshtim sot dhe nesër, shmangni daljet dhe shpenzimet e panevojshme. Kujdes edhe me miqtë: jo të gjithë janë të sinqertë.
Reflektime
Dashuria forcohet. Në punë situata është e qëndrueshme, por menaxhimi i parave duhet rishikuar. Filtroni rrethin shoqëror dhe mbani pranë vetëm ata që ju mbështesin vërtet.
Peshqit
Kjo fundjavë premton shumë. Me Venusin në shenjë, ndjenjat forcohen dhe mund të rizbuloni një emocion të bukur. Intuita juaj është e fortë dhe ju ndihmon të merrni vendime të rëndësishme. Mund të realizoni synime që i keni ëndërruar prej kohësh.
Reflektime
Ndjeshmëria dhe intuita janë pika juaj e fortë. Mund të ndjeni qartë çfarë meriton vend në jetën tuaj. Dashuria përforcohet dhe mund të bëjë hapa përpara. Shijoni fundjavën me njerëzit e dashur.
