93-vjeçari qëllon me kallashnikov fqinjin për pronën
Transmetuar më 21-02-2026, 11:40

Një konflikt i zgjatur për çështje pronësie ka degraduar në përdorimin e armës së zjarrit, duke lënë të plagosur një 61-vjeçar në fshatin Mashkullorë.

Sipas burimeve zyrtare nga Policia e Shtetit, rreth orës 09:40, një 93-vjeçar, i identifikuar me inicialet A. Ç., dyshohet se ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të 61-vjeçarit P. Ç., duke e plagosur në këmbë. I dëmtuari është transportuar në spital dhe, sipas mjekëve, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

I dyshuari është shoqëruar në ambientet e Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër, ku po kryhen veprimet procedurale për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Në vendngjarje është sekuestruar arma e zjarrit tip kallashnikov, e cila dyshohet të jetë përdorur gjatë konfliktit. Grupi hetimor vijon punën për dokumentimin ligjor të rastit dhe për përcaktimin e përgjegjësive penale.

Ngjarja rikthen në vëmendje problematikën e konflikteve për pronat, të cilat në disa raste kanë përshkallëzuar deri në akte të rënda dhune.

