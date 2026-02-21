Akuzohen se hodhën molotovë dhe sende të forta, policia: 18 persona të arrestuar dhe 28 të proceduar, mes tyre edhe deputeti Balliu

Mes të proceduarve është edhe deputeti Klevis Balliu, i cili sipas policisë akuzohet për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Gjithashtu bëhet me dije se janë sekuestruar 25 molotovë të pashpërthyer, 27 celularë dhe sende të tjera të kundërligjshme.
TIRANË- Policia e Tiranë ka dalë më një njoftim zyrtar lidhur me personat e arrestuar pas protestës së djeshme të Partisë Demokratike. Blutë bëjnë me dije se në total janë identifikuar dhe shoqëruar në komisariat 46 shtetas, nga të cilët 18 janë arrestuar ndërsa 28 të tjerë janë proceduar në gjendje të lirë.
Mes të proceduarve është edhe deputeti Klevis Balliu, i cili sipas policisë akuzohet për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Gjithashtu bëhet me dije se janë sekuestruar 25 molotovë të pashpërthyer, 27 celularë dhe sende të tjera të kundërligjshme.
Njoftimi i Policisë:
Hodhën lëndë piroteknike, molotovë, dhe sende të forta si dhe kundërshtuan punonjësit e Policisë, gjatë tubimit të zhvilluar dje, identifikohen 46 shtetas. Arrestohen 18 prej tyre, procedohen penalisht 28 të tjerët. Sekuestrohen 25 molotovë të pashpërthyer, 27 celularë dhe sende të tjera të kundërligjshme.
Strukturat e Policisë Tiranë në përfundim të veprimeve të para hetimore të kryera në lidhje me veprimet e kundraligjshme të kryera nga një grup protestuesish gjatë tubimit të zhvilluar mbrëmjen e djeshme nga subjekti politik Partia Demokratike, të cilët kanë kundërshtuar punonjësit e Policisë së Shtetit që kishin marrë masa për ruajten e institucioneve shtetërore, për garantimin e rendit dhe sigurisë publike dhe për lëvizjen e lirë të qytetarëve përrreth territorit ku po kryehej tubimi, si dhe kanë hedhur drejt punonjësve të polciisë dhe institucioneve lëndë djegëse (molotovë) dhe sende të forta drejt tyre, arrestuan në flagrancë shtetasit:
A. K., 19 vjeç, D. G., 32 vjeç, A. I., 42 vjeç, V. I., 22 vjeç, E. Xh., 18 vjeç, K. N., 23 vjeç, R. I., 20 vjeç, E. C., 46 vjeç, R. P., 26 vjeç, M. K., 31 vjeç, A. D., 31 vjeç, K. K., 45 vjeç, F. D., 23 vjeç B. B., 23 vjeç, A. D., 53 vjeç dhe 3 shtetas të mitur;
Si dhe proceduan penalisht 27 shtetas të tjerë. Gjithashtu, u referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin K. B, deputet, për veprën penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme”. Grupi hetimor vijon punën për identifikimin e shtetasve të tjerë që mund te kenë kryer veprime të kundërligjshme gjatë tubimit të zhvilluar dje. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
Për rreth katër orë opozita protestoi para kryeministrisë dhe Kuvendit. Pas përfundimit të fjalimeve, qytetarët kanë hedhur molotov drejt kryeministrsë, ku policia u përgjigj menjëherë me ujë me piper, duke shpërndarë protestuesit. Pas kaosit të shkaktuar para kryeministrisë, tubimi u zhvendos drejt Parlamentit. Teksa Berisha dhe deputetët demokratë së bashku me protestuesit po ecnin për tek Kuvendi, Policia nuk e kurseu ujin me piper ndaj tyre. Gjithashtu policia hodhi gaz me shumicë pranë xhamisë së Namazgjasë, ku shumë besimtarë myslimanë po faleshin.
Si pasojë e gazit lotsjellës, besimtarët u larguan me vrap, ndërsa disa të tjerë u izoluan brenda xhamisë. Gjithashtu nga sulmet e policisë mbetën të lënduar deputetë të PD-së dhe disa qytetarë. Më pas, Kryedemokrati Sali Berisha ka shkuar tek spitali i Traumës për të vizituar protestuesin e plagosur. Pas dhunës së u shtruar nga policia e shtetit ndaj protestuesve, Berisha ka deklaruar se dy të rinj janë me kontuzion trunor.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd