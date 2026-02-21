Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Trafik kilometrik në aksin Tiranë–Durrës
Transmetuar më 21-02-2026, 10:47

Aksi Tiranë–Durrës është bllokuar totalisht këtë të shtunë, duke shkaktuar radhë të gjata kilometrike dhe vështirësi të mëdha në qarkullim për drejtuesit e mjeteve.

Sipas informacioneve, trafiku i rënduar nis që nga mbikalimi te Kthesa e Kamzës, ku automjetet lëvizin me ritme shumë të ngadalta ose kanë mbetur tërësisht të bllokuara.

Situata paraqitet problematike edhe në rrugën dytësore që të çon drejt Durrësit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

