Trafik kilometrik në aksin Tiranë–Durrës

Aksi Tiranë–Durrës është bllokuar totalisht këtë të shtunë, duke shkaktuar radhë të gjata kilometrike dhe vështirësi të mëdha në qarkullim për drejtuesit e mjeteve.
Sipas informacioneve, trafiku i rënduar nis që nga mbikalimi te Kthesa e Kamzës, ku automjetet lëvizin me ritme shumë të ngadalta ose kanë mbetur tërësisht të bllokuara.
Situata paraqitet problematike edhe në rrugën dytësore që të çon drejt Durrësit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd