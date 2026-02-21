Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Binjakët Shpendi ‘çmendin’ Italinë! Stiven realizon ‘dopietë’, parakalon vëllain e tij (VIDEO)
Transmetuar më 21-02-2026, 10:02

Binjakët Shpendi, Cristian dhe Stiven, mbetet kryefjalë në Itali, me dyshen shqiptare që vijojnë duelin në distancë ndërmjet tyre. Këtë herë ishte Stiven që mori vëmendjen në Serie B, me sulmuesin e Empolit që dhuroi një paraqitje fatanstike përballë Frosinones duke realizuar një “dopietë” golash.

Në minutën e 18-të, Shpendi u shkëput shpejt dhe me një goditje të saktë brenda në zonë kaloi Empolin në avantazh. Në fraksionin e dytë, sulmuesi kuqezi realizoi edhe golin e dytë personal, i shërbyer në zonë.

Për fat të keq, “dopjeta” e tij nuk mjaftoi me Empolin që doli me një pikë nga transferta përballë Frosinones pas barazimit 2-2. Falë këtij dygolëshi, Stiven shkoi në kuotën e 9-të golave në Serie B, një më shumë se vëllai i tij, Cristian.

Një paraqitje pozitive të premten dhuroi edhe mesfushori i Kombëtares, Qaim Laçi. Mesfushori kuqezi dhuroi një asist të pastër në golin e dytë për ekipin e tij, Rizespor.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...