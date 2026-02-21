Vritet me plumb në kokë dhe mbulohet me rërë i riu shqiptar në Itali

Itali– Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Itali, ku një 25-vjeçar shqiptar është gjetur i pajetë në një parcelë toke në anë të rrugës Chivola, në zonën e Santa Vittoria d’Alba.
Sipas mediave italiane, i riu, banues në provincën e Cuneo, u gjet pranë një automjeti tip “Lancia Ypsilon” me ngjyrë të zezë, i cili dyshohet të ketë qenë në pronësi të tij.
Media italiane TorinoToday raportoi se trupi u zbulua nga një drejtues mjeti që po kalonte rastësisht në zonë, i cili njoftoi menjëherë policinë.
Autoritetet nuk kanë dhënë ende një konfirmim zyrtar mbi shkaqet e vdekjes, por dyshohet se 25-vjeçari është qëlluar me një plumb në kokë. Arma e krimit nuk është gjetur në vendngjarje, ndërsa trupi rezulton të ketë qenë i mbuluar pjesërisht me rërë, çka forcon dyshimet për një vrasje.
Hetimet po kryhen nga oficerët e Arma dei Carabinieri të kompanisë lokale, si dhe nga njësia hetimore e komandës provinciale të Cuneos, nën koordinimin e prokurores publike Sara Paterno, pranë Zyrës së Prokurorit të Asti.
Ndërkohë, autoritetet vijojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd