Vritet me plumb në kokë dhe mbulohet me rërë i riu shqiptar në Itali
Transmetuar më 21-02-2026, 09:52

Itali– Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Itali, ku një 25-vjeçar shqiptar është gjetur i pajetë në një parcelë toke në anë të rrugës Chivola, në zonën e Santa Vittoria d’Alba.

Sipas mediave italiane, i riu, banues në provincën e Cuneo, u gjet pranë një automjeti tip “Lancia Ypsilon” me ngjyrë të zezë, i cili dyshohet të ketë qenë në pronësi të tij.

Media italiane TorinoToday raportoi se trupi u zbulua nga një drejtues mjeti që po kalonte rastësisht në zonë, i cili njoftoi menjëherë policinë.

Autoritetet nuk kanë dhënë ende një konfirmim zyrtar mbi shkaqet e vdekjes, por dyshohet se 25-vjeçari është qëlluar me një plumb në kokë. Arma e krimit nuk është gjetur në vendngjarje, ndërsa trupi rezulton të ketë qenë i mbuluar pjesërisht me rërë, çka forcon dyshimet për një vrasje.

Hetimet po kryhen nga oficerët e Arma dei Carabinieri të kompanisë lokale, si dhe nga njësia hetimore e komandës provinciale të Cuneos, nën koordinimin e prokurores publike Sara Paterno, pranë Zyrës së Prokurorit të Asti.

Ndërkohë, autoritetet vijojnë punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

