Ortekët në Austri, shkon në pesë numri i të vdekurve
Transmetuar më 21-02-2026, 09:35

AUSTRI- Numri i të vdekurve nga ortekët në Austri ka shkuar në pesë të premten, me një person që ndërroi jetë në spital për shkak të plagëve të marra.

Autoritetet thanë se dy persona u rrëmbyen nga një ortek në vendpushimin e skive St. Anton am Arlberg në Tirol dhe më vonë u gjetën të vdekur. Gjithashtu nga tre personat e plagosur të shpëtuar në të njëjtën zonë, njëri përfundoi në spital atë mbrëmje, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në pesë.

Autoritetet nuk bënë të ditura moshat ose kombësitë e të ndjerëve. Nërkohë, në Klusterle, në shtetin e Vorarlbergut, një zviceran 39-vjeçar vdiq ndërsa bënte snowboard me një gjerman 47-vjeçar. 39-vjeçari u rrëmbye nga një ortek rreth 250 metra larg dhe u varros nën dëborë.

Gjithashtu një 42-vjeçar humbi jetën në Naunders dhe djali i tij 16-vjeçar u plagos rëndë. Më parë, një burrë 42-vjeçar gjerman vdiq në një ortek në Naunders, Tirol.

Burri po bënte ski jashtë pistës me djalin e tij 16-vjeçar, i cili u shpëtua me lëndime të rënda, sipas policisë. Ortekët ndodhën në zona të ndryshme të Alpeve Austriake, në kushte rreziku në rritje për shkak të kushteve të motit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

