Kursi i këmbimit 21 shkurt

Në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri, dollari amerikan këmbehet sot me 81.3 lekë në blerje dhe 82.3 lekë në shitje.
Euro blihet me 96 lekë dhe shitet me 96.7 lekë, duke ruajtur një diferencë të lehtë mes kursit të blerjes dhe atij të shitjes.
Franga zvicerane këmbehet me 104.7 lekë në blerje dhe 105.7 lekë në shitje, ndërsa paundi britanik blihet me 109.5 lekë dhe shitet me 110.5 lekë. Këto janë nivelet e kursit valutor për sot në tregun vendas.
