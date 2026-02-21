Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kursi i këmbimit 21 shkurt
Transmetuar më 21-02-2026, 09:20

Në tregun e këmbimit valutor në Shqipëri, dollari amerikan këmbehet sot me 81.3 lekë në blerje dhe 82.3 lekë në shitje.

Euro blihet me 96 lekë dhe shitet me 96.7 lekë, duke ruajtur një diferencë të lehtë mes kursit të blerjes dhe atij të shitjes.

Franga zvicerane këmbehet me 104.7 lekë në blerje dhe 105.7 lekë në shitje, ndërsa paundi britanik blihet me 109.5 lekë dhe shitet me 110.5 lekë. Këto janë nivelet e kursit valutor për sot në tregun vendas.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...