Fjolla Morina i jep fund lidhjes 3-vjeçare

Ndonjëherë fundi i një lidhjeje është fillimi i një epoke të re të artë, dhe kështu duket të jetë rasti për këngëtaren e njohur.
Pas përfundimit të rrugëtimit të Fjolla Morinës në Big Brother VIP, dinamikat kanë ndryshuar ndjeshëm dhe prioritetet janë riorganizuar totalisht.
Pas një periudhe lidhjeje rreth tre vjeçare, Prive raporton see Fjolla i ka dhënë fund romancës së saj, një marrëdhënie që ajo herë pas here kishte zgjedhur ta ndante me ndjekësit përmes postimeve plot pasion në rrjetet sociale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd