Protesta e opozitës, shkon n ë 52 persona numri i të shoqëruarve në polici

Protesta e zhvilluar një ditë më parë nga opozita u shoqërua me tensione dhe përplasje me forcat e rendit. Sipas informacioneve, 52 persona janë shoqëruar në polici. Nga këta, 17 janë arrestuar, ndërsa 35 të tjerë po procedohen në gjendje të lirë.
Gjatë tubimit, protestuesit u përplasën me efektivët e policisë dhe hodhën molotovë si dhe fishekzjarrë në drejtim të tyre.
Forcat e rendit reaguan me gaz lotsjellës dhe topa uji për të shpërndarë turmën.
