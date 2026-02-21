Befason ambasadori i SHBA-së: Izraeli ka ‘të drejtë biblike’ për të pushtuar të gjithë Lindjen e Mesme!

Ambasadori i SHBA-së në Izrael, Mike Huckabee, ka deklaruar se Izraeli ka një “të drejtë biblike” mbi territore të gjera të Lindjes së Mesme, duke shtuar se “do të ishte shumë mirë nëse do ta merrte të gjithën”. Komentet u bënë në një intervistë me gazetarin amerikan Tucker Carlson, në një podcast të publikuar së fundmi, ku Huckabee mbrojti veprimet e Izraelit në Rripin e Gazës.
Gjatë bisedës, Huckabee pretendoi se Izraeli ka një të drejtë biblike mbi zonën që shtrihet “nga Nili deri në Eufrat”. Carlson e pyeti drejtpërdrejt se për cilat territore po fliste dhe nëse kjo nënkupton një pretendim modern mbi të gjithë rajonin. “Do të ishte shumë mirë nëse do ta merrnin të gjithën”, u përgjigj Huckabee, duke iu referuar përshkrimit biblik të kufijve të Izraelit.
Megjithatë, ambasadori sqaroi se nuk beson se kjo është ajo për të cilën po flitet aktualisht në realitetin politik. Ai theksoi se Izraeli i referohet territorit ku sot ekziston shteti modern dhe synon të jetojë në paqe, duke shtuar se nuk po përpiqet të marrë kontrollin e Jordanisë, Sirisë, Irakut apo vendeve të tjera fqinje, por dëshiron të sigurojë mbrojtjen e popullsisë së tij.
Deklaratat e Huckabee vijnë në një moment tensionesh të larta në rajon, ndërsa konflikti në Gaza vazhdon të dominojë agjendën ndërkombëtare dhe debatet mbi rolin e SHBA-së në Lindjen e Mesme.
