Alpinisti shpallet fajtor pas vdekjes së partneres në dëborë

Një alpinist austriak është shpallur fajtor për vrasje nga pakujdesia pas vdekjes së partneres së tij gjatë një ngjitjeje dimërore në malin Grossglockner, maja më e lartë e Austria. Gjykata e dënoi atë me pesë muaj burg dhe një gjobë prej 9,600 eurosh.
Viktima, Kerstin G., humbi jetën në janar 2025 si pasojë e hipotermisë, në kushte të vështira atmosferike. Sipas gjykatësit Norbert Hofer, i pandehuri, i identifikuar si Thomas P., ishte alpinist me përvojë, ndërsa partnerja e tij nuk kishte përgatitjen e duhur për kushtet e ashpra dimërore.
Sipas dëshmive të paraqitura në gjyq, gruaja u gjet pa doreza në temperaturë rreth -8°C dhe me erë të fortë, çka krijonte ndjesi termike deri në -20°C. Prokuroria argumentoi se i pandehuri, si personi më me përvojë në ekspeditë, mbante përgjegjësi për vendimmarrjen dhe duhej të kishte ndërprerë ngjitjen më herët. Gjithashtu, u theksua se ai kërkoi ndihmë vetëm pas mesnate dhe më pas vazhdoi ngjitjen, duke e lënë partneren pas.
Nga ana tjetër, Thomas P. mohoi akuzat, duke deklaruar se situata ishte stresuese dhe e paparashikueshme. Mbrojtja këmbënguli se ngjarja ishte një aksident tragjik dhe jo pasojë e neglizhencës.
Vendimi i gjykatës nuk është bërë e ditur nëse është apeluar.
