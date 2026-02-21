Mesazhi i Papës për Kreshmë: Agjërim, jo vetëm në ushqim, por edhe në fjalë!

Papa Leo XIV u ka kërkuar besimtarëve të krishterë të heqin dorë nga diçka shumë specifike për Kreshmë. Në mesazhin e tij, ai theksoi se nuk mjafton të agjërosh nga ushqimi; është gjithashtu e nevojshme të “agjërosh nga fjalët”.
Në fjalimin e tij të përvitshëm, të mbajtur për dhjetëra mijëra njerëz të Mërkurën e Përhime, ditën që shënjoi fillimin e Kreshmës, Papa propozoi që 40 ditët përgatitore për Pashkë të jetohen si një kohë reflektimi, duke gjetur hapësirë për ta vendosur Zotin sërish në qendër të jetës.
Për këtë arsye, ai theksoi se njerëzit duhet të heqin dorë nga përdorimi i fjalëve që prekin dhe lëndojnë të afërmit.
“Le të fillojmë të çarmatosim gjuhën tonë, duke hequr dorë nga fjalët fyese, nga gjykimi i menjëhershëm, nga të folurit keq për ata që mungojnë dhe nuk mund të mbrohen, si edhe nga shpifja,” tha Papa.
Sipas tij, agjërimi – si nga ushqimi ashtu edhe nga fjalët – është një mënyrë për të rregulluar dëshirat tona dhe për t’u hapur ndaj të tjerëve dhe vuajtjes së tyre. Nuk bëhet fjalë vetëm për sakrificë fizike, por për një disiplinë të brendshme që transformon mënyrën si mendojmë dhe komunikojmë.
Për dyzetë ditë, deri të dielën e Pashkëve, besimtarët e krishterë përgatiten përmes pendesës, dhurimit, agjërimit nga ushqime të caktuara (mishi, bulmeti, vera, vezët etj.), si dhe duke hequr dorë nga diçka me rëndësi personale, në përkujtim të 40 ditëve që Jezusi agjëroi në shkretëtirë.
Këtë vit, Papa sugjeron që sakrifica të mos kufizohet vetëm në tryezë, por të nisë nga gjuha, aty ku, shpesh, lindin plagët më të thella.
