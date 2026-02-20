Mediat botërore i bëjnë jehonë protestës së opozitës në Tiranë: Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e qeverisë për shkak të akuzave për korrupsion. Policia i sulmon me gazlotësjellës dhe ujë
Agjencitë e lajmeve më të mëdha ndërkombëtare i kanë bërë jehonë të gjerë protestës së opozitës. Reuters, Asocciated Press, apo Al Jazera kanë vënë theksin tek fakti se protestuesit janë ngritur kundër korrupsionit qeveritar pas plasjes së skandalit Balluku, ndërsa është vënë re dhe tejkalim i dhunës nga ana e forcave policisë.
Reuters
Protesta u shënua nga përplasje mes policisë dhe protestuesve në Tiranë, të cilët kërkonin dorëheqjen e qeverisë për shkak të akuzave të korrupsionit që përfshijnë zv/kryeministren Belinda Balluku. Policia përdori gaz lotsjellës dhe makina ujëhedhëse, ndërsa protestuesit hodhën bombola me benzinë dhe fishekzjarre drejt zyrave të kryeministrit Edi Rama. Demonstruesit brohorisnin ‘Rama ik’ dhe ‘Rama në burg’. Balluku është ndjekur penalisht për manipulim të tenderëve publikë dhe prokurorët kërkojnë heqjen e imunitetit të saj për të mundësuar arrestimin.
Rama dhe Partia Socialiste kanë një shumicë të fuqishme në parlament, dhe mbetet e paqartë nëse do të heqin imunitetin e Ballukut. Këto ngjarje nënvizojnë sfidat e Shqipërisë në luftën kundër korrupsionit, një kusht i rëndësishëm për integrimin në Bashkimin Evropian.
*Associated Press (AP)*
Për agjencinë e lajmeve AP dhuna shpërtheu gjatë protestës kundër qeverisë në kryeqytet, me thirrje për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama. Gazetari i AP gjithashtu evidentoi përdorimin e forcës nga policia kundër protestuesve, megjithëse detajet e sakta të numrit të të lënduarve ose të arrestuarve ndryshojnë në raportime të tjera.
*Al Jazeera*
Raportimet e Al Jazeera bëjnë me dije se policia përdori fuqi dhe gaz lotsjellës kundër demonstruesve në Tiranë, ndërsa protestuesit kërkonin dorëheqjen e kryeministrit për shkak të skandaleve të korrupsionit që kanë përfshirë nivelin më të lartë të qeverisë
Lajme të ngjashme kanë transmetuar dhe media të tjera në Kanada, Greqi, apo vendet e Ballkanit, të cilat i janë referuar agjencisë së lajmeve Reuters.
Msn.com- Protestat kundër qeverisë në Shqipëri bëhen të dhunshme, të paktën 13 të arrestuar
Emakedonia.gr- ‘Fushë beteje’ qendra e qytetit-Molotov dhe gaz lotsjellës në protestën kundër qeverisë.
Newsmaxbalkan.rs- Kokteje Molotov dhe gaz lotsjellës në protestën e opozitës në Tiranë: Tensione përpara Kryeministrisë dhe Parlamentit.
Dnews.gr- Shqipëri: Incidente, gaz lotsjellës dhe molotov jashtë parlamentit në tubimin kundër Ramës
Naftemporiki.gr- Shqipëri: Akuzat për korrupsion ndezin përplasje mes policisë dhe protestuesve.
Hjnews.com-Protesta në Shqipëri, kërkohet dorëheqja e qeverisë
