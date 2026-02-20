Foto-galeri/ Sheshi pas protestës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 20-02-2026, 23:10
Sheshi që pak orë më parë ishte mbushur me zëra, tym dhe tension, tani duket i heshtur. Pankarta dhe banderola lënë mbi trotuar, mbetje të lëndëve piroteknike, shishe të shkatërruara dhe shenja të flakëve, tregues të përplasjes që ndodhi këtë mbrëmje.
Një qetësi e tensionuar mbulon sheshin, ndërsa disa uniforma blu dhe disa hetues ndodhen ende aty.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd