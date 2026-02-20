Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Foto-galeri/ Sheshi pas protestës
Transmetuar më 20-02-2026, 23:10

Sheshi që pak orë më parë ishte mbushur me zëra, tym dhe tension, tani duket i heshtur. Pankarta dhe banderola lënë mbi trotuar, mbetje të lëndëve piroteknike, shishe të shkatërruara dhe shenja të flakëve, tregues të përplasjes që ndodhi këtë mbrëmje.

Një qetësi e tensionuar mbulon sheshin, ndërsa disa uniforma blu dhe disa hetues ndodhen ende aty.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

