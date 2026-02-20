Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Rama publikon foto nga xhamia e mbuluar nga gazi lotsjellës gjatë protestës së opozitës: Kur mortja e shtyn qenërinë…
Transmetuar më 20-02-2026, 22:48

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka publikuar një foto nga Xhamia e Namazgjasë, ku duket objekti i kultit i mbuluar nga gazi lotsjellës gjatë protestës së Partisë Demokratike.

Në foton e shpërndarë nga Rama shfaqet tymi i gazit që përhapet mbi xhami, duke krijuar një pamje dramatike të zonës në momentet e tensionit. Postimi e shoqëron foton me një mesazh të kritikueshëm ndaj dhunës gjatë tubimit.

Gazi lotsjellës është përdorur më herët nga forcat e rendit për shpërndarjen e turmës së protestuesve që kishin hedhur mjete piroteknike pranë zonës së xhamisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

