Rama publikon foto nga xhamia e mbuluar nga gazi lotsjellës gjatë protestës së opozitës: Kur mortja e shtyn qenërinë…

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka publikuar një foto nga Xhamia e Namazgjasë, ku duket objekti i kultit i mbuluar nga gazi lotsjellës gjatë protestës së Partisë Demokratike.
Në foton e shpërndarë nga Rama shfaqet tymi i gazit që përhapet mbi xhami, duke krijuar një pamje dramatike të zonës në momentet e tensionit. Postimi e shoqëron foton me një mesazh të kritikueshëm ndaj dhunës gjatë tubimit.
Gazi lotsjellës është përdorur më herët nga forcat e rendit për shpërndarjen e turmës së protestuesve që kishin hedhur mjete piroteknike pranë zonës së xhamisë.
Kur mortja e shtyn qenërinë tek dera e xhamisë… pic.twitter.com/RrOz3lLqx3— Edi Rama (@ediramaal) February 20, 2026
