Bardhi përplaset me policinë: Mbi 40 të ndaluar gjatë protestës së PD-së. Mjaft janë kryetarë dege
Transmetuar më 20-02-2026, 22:40

TIRANË, 20 shkurt 2026 – Kreu i Grupit Parlamentar të Partia Demokratike e Shqipërisë, Gazment Bardhi, dhe deputeti Klevis Balliu janë përplasur me forcat e policisë gjatë protestës së opozitës në Tiranë.

Përplasja ka ndodhur pas pretendimeve të deputetëve të PD-së se policia ka ndërhyrë duke shpërndarë protestuesit dhe duke ndaluar disa prej tyre. Sipas deklaratës së Bardhit, disa persona në mënyrë të paqësore janë shoqëruar, përfshirë edhe kryetarë të degëve të Partisë Demokratike. “Deri tani janë mbi 40 persona të ndaluar,” tha ai.

Autoritetet nuk kanë dhënë ende një raport zyrtar për numrin e të ndaluarve apo për rrethanat e saktë të incidentit. Forcat e rendit vijojnë të jenë të pranishme në zonë për të garantuar sigurinë dhe rendin gjatë tubimit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

