Pas Ballës dhe Koçiut, nuk e frenon gjuhën as Edi Rama

Edhe kryeministri Edi Rama nuk e frenoi gjuhën sonte ndaj kreut të opozitës dhe protestuesve duke përdorur një fjalor që tashmë vazhdon të mbetet pararojë e politikës shqiptare.
"Kur mortja e shtyn qenërinë tek dera e xhamisë…", tha Rama në një postim në X duke ilustruar me këtë foto:
Më herët ishte kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla i cili ishte edhe më i ashpër:
Çfarë tha Taulant Balla
Pse duhet të paguajë Tirana kostot e një plaku të çmendur?!
Ëndrra e bufit, Sali Berisha digjet në një kazan plerash!
Vetëm një i mbaruar politikisht, mendërisht dhe fizikisht si bufi i shqupit mund të godasë flamurin kombëtar, flamurin e BE, policinë e shtetit dhe institucionet e vendit. Turpi nuk është i këtij matufi, por i atyre pak që kanë mbetur dhe i shkojnë mbrapa.
Çfarë tha Albana Koçiu
Po e shohim përsëri. E njëjta shfaqje e shëmtuar, e njëjta skenografi e vjetër me tym e me flakë, që vjen nga bodrumet e një politike në agoni.
Kush ka të drejtë, ka mbështetjen e popullit, jo bandën e huliganëve me pagesë.
Mendohuni dy herë, sepse Shqipëria nuk është më as ajo e 97-ës dhe as ajo e rrëmujës suaj mendore.
