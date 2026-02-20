Molotovë, fishekzjarre, ujë, tym, gaz, zjarr, protestues pa ndjenja… Fotolajm/ Gjithçka ndodhi në protestën e PD

Fotot e kapura gjatë protestës së Partisë Demokratike tregojnë tensionet mes protestuesve dhe forcave të policisë në Tiranë.
Nga fotot shihen protestues që gjuajnë me molotovë dhe fishekzjarre, ndërsa nga ana tjetër policia me ujë, piper dhe gaz. Diku një protestues pa ndjenja merr ndihmë. Të tjerë të përlotur mbulojnë hundë e sy.
Përballë kordonë policie, para këmbëve të të cilëve tym e flakë. Edhe mjeti i policisë është goditur nga molotovët.
E gjithë skena tregon se sa e tensionuar ishte situata mbrëmjen e sotme. Fotot pasqyrojnë pikërisht intensitetin e përplasjes. Është koha për të bërë bilancin.
