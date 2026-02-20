Lëndohet gjatë protestës deputeti Luçiano Boçi, dërgohet në spital

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 20-02-2026, 22:02
TIRANË – Deputeti i Partia Demokratike e Shqipërisë, Luçiano Boçi, është lënduar gjatë protestës së opozitës dhe është dërguar për trajtim në spital.
Ngjarja ndodhi gjatë përplasjeve mes protestuesve dhe forcave të rendit në zonën e tubimit. Deri më tani nuk ka detaje zyrtare mbi shkallën e lëndimit ose rrethanat specifike që çuan në incident.
