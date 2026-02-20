Ministrja e Brendshme reagon sërish për protestën e opozitës: Tubim kundër Shqipërisë që punon!

TIRANË – Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, ka reaguar në rrjetet sociale në lidhje me protestën e Partisë Demokratike, duke e cilësuar atë si një tubim që dëmton Shqipërinë dhe qytetarët.
Koçiu shprehet se protesta e PD-së, sipas saj, është një “shfaqje e shëmtuar” dhe një përpjekje për të përdorur dhunën si rrugë për të fituar ndikim politik, në pamundësi për të siguruar fitore përmes kutive të votimit.
Në reagimin e saj, ministrja theksoi se tubimi përbën një “sabotim kombëtar” dhe se përdorimi i mjeteve piroteknike, përfshirë molotovët dhe maskat, nuk është politikë, por vandalizëm dhe krim ndaj Policisë së Shtetit. Ajo e përshkroi këtë situatë si një kërcënim ndaj stabilitetit dhe sigurisë së qytetarëve dhe imazhit ndërkombëtar të vendit.
Postimi i ministres Koçiu në rrjetet sociale:
