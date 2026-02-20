Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kapen me çanta me molotov, dy të mitur të shoqëruar nga policia
Transmetuar më 20-02-2026, 21:04

TIRANË – Forcat e rendit kanë shoqëruar dy të mitur gjatë protestave të opozitës, pasi u gjetën në posedim të çantave që përmbanin mjete piroteknike, përfshirë shishe me lëndë ndezëse (molotovë).

Incidenti ndodhi në zonën ku po zhvillohej tubimi, ndërsa policia ndërhyri për të parandaluar përdorimin e mjeteve që mund të rrezikonin sigurinë e pjesëmarrësve dhe qytetarëve të tjerë.

Autoritetet vijojnë hetimet për rrethanat e ngjarjes, ndërsa nuk ka informacion për të lënduar.

Situata në zonën e protestës mbetet e tensionuar dhe forcat e rendit vazhdojnë të jenë në gatishmëri.

