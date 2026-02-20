Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gaz lotsjellës pranë Xhamisë së Namazgjasë, por besimtarët se ndalin faljen!
Transmetuar më 20-02-2026, 21:01

TIRANË, 20 shkurt 2026– Momente tensioni janë regjistruar në zonën pranë Xhamia e Namazgjasë, ku gjatë përplasjeve mes protestuesve dhe forcave të rendit është përdorur gaz lotsjellës.

Në momentin kur në xhami po zhvillohej falja e besimtarëve, në zonën përreth u hodh gaz lotsjellës si pjesë e ndërhyrjes së policisë për shpërndarjen e protestuesve.

Nga pamjet duket se besimtarët vijuan ritualin e faljes brenda ambienteve të xhamisë, ndërsa jashtë vijonin tensionet. Nuk është e qartë nëse gazi është hedhur drejtpërdrejt në drejtim të objektit të kultit apo në kuadër të përplasjes me protestuesit në afërsi të tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...