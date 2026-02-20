Tensione para Kuvendit, përplasje mes protestuesve dhe policisë

TIRANË – Tensione janë regjistruar edhe pranë godinës së Kuvendi i Shqipërisë, ku një pjesë e protestuesve të thirrur nga Partia Demokratike e Shqipërisë janë përplasur me forcat e policisë të vendosura në perimetrin e sigurisë.
Sipas pamjeve nga vendngjarja, disa protestues kanë hedhur mjete piroteknike dhe shishe me lëndë ndezëse në drejtim të kordonit policor. Nga ana tjetër, policia është përgjigjur me ujë me presion dhe me gaz lotsjellës për të shpërndarë turmën dhe për të rikthyer kontrollin e situatës.
Më herët, protestuesit ishin mbledhur para Kryeministrisë në Tiranë, ku u shënuan incidente të ngjashme pas përdorimit të mjeteve piroteknike. Pas ndërhyrjes së policisë me ujë me presion dhe gaz lotsjellës, një pjesë e tyre u zhvendos drejt zonës së Kuvendit.
Deri në këto momente nuk ka një bilanc zyrtar për persona të lënduar apo të shoqëruar, ndërsa forcat e rendit vijojnë të mbeten në gatishmëri në zonë.
Situata para Kuvendit paraqitet e tensionuar.
