Berisha me maskë antigaz! Protestuesit nisen drejt Parlamentit
Transmetuar më 20-02-2026, 20:04

Flakë prej molotovëve e ujë si kundërpërgjigje nga autobotet.

Është kjo situata kaotike para ambienteve të Kryeministrisë, në protestën e katërt të thirrur nga opozita.

Ashtu si herët e shkuara, protestuesit po marshojnë drejt Parlamentit i cili është kthyer në një pikë kyçe të tensioneve.

Detaj ndryshe këtë të premte është fakti se Berisha me maskë kundër gazit, vendosi të qëndrojë me protestuesit.

