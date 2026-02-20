Berisha me maskë antigaz! Protestuesit nisen drejt Parlamentit

Flakë prej molotovëve e ujë si kundërpërgjigje nga autobotet.
Është kjo situata kaotike para ambienteve të Kryeministrisë, në protestën e katërt të thirrur nga opozita.
Ashtu si herët e shkuara, protestuesit po marshojnë drejt Parlamentit i cili është kthyer në një pikë kyçe të tensioneve.
Detaj ndryshe këtë të premte është fakti se Berisha me maskë kundër gazit, vendosi të qëndrojë me protestuesit.
