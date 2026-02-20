Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Berisha akuza ndaj Ramës: ‘Do mbetet në zyrë, nëse nuk e tërheqim siç tërhoqëm atin e tij shpirtëror
Transmetuar më 20-02-2026, 19:39

TIRANË – Kryetari i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, gjatë fjalës së tij në protestën e opozitës para Kryeministrisë, në Tiranë, hodhi akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe anëtarëve të qeverisë.

Berisha deklaroi se vendi ndodhet, sipas tij, në një situatë të rëndë ekonomike dhe institucionale, duke e cilësuar qeverisjen aktuale si të korruptuar. Ai përmendi projektin e Portit të Durrësit dhe kontrata të tjera publike, për të cilat pretendoi se përfshijnë shuma të mëdha financiare dhe abuzime.

Në fjalën e tij, ai përmendi gjithashtu ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, si dhe projekte të lidhura me AKSHI-n dhe Bashkinë e Tiranës, duke pretenduar për shpërdorim fondesh publike. Pretendimet e ngritura nga Berisha nuk u shoqëruan me prova gjatë fjalimit.

Kreu i PD-së e cilësoi Ramën “armik të egër të Shqipërisë dhe shqiptarëve” dhe përdori krahasime me periudhën e regjimit komunist, duke iu referuar rrëzimit të bustit të Enver Hoxha në vitin 1991. “Do të mbetet në atë zyrë sa kohë ne nuk do ta tërheqim prej saj siç tërhoqëm atin e tij shpirtëror,” u shpreh Berisha.

Ai akuzoi qeverinë për nxitje të shpopullimit dhe për përdorim të fondeve publike për qëllime elektorale, ndërsa deklaroi se opozita synon ndryshim politik.

Deri në këto momente nuk ka një reagim zyrtar nga Kryeministria lidhur me deklaratat e bëra gjatë protestës.

Protesta vijon me pjesëmarrjen e mbështetësve të opozitës, ndërsa forca të shumta policie janë vendosur në perimetrin e godinës së Kryeministrisë për garantimin e rendit dhe sigurisë.

Protesta vijon me pjesëmarrjen e mbështetësve të opozitës, ndërsa forca të shumta policie janë vendosur në perimetrin e godinës së Kryeministrisë për garantimin e rendit dhe sigurisë.

