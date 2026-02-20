Plagosja me armë zjarri pranë Delijorgjit, dalin detajet, emrat e të plagosurit dhe të dyshuarit

Kanë dalë detaje të reja nga ngjarja që tronditi pasdrekën e sotme zonën rezidenciale të Delijorgjit në Tiranë.
I plagosur në këtë ngjarje ka mbetur Akil Koxhaxhiku, 34 vjeç me banim në Tiranë, raporton noa.al.
Autor i dyshuar i ngjarjes është identifikuar Besian Ferrazini. Ai është shpallur në kërkim dhe policia thotë se është në ndjekje të tij.
"Autori i ngjarjes jashtë një lokali te Kompleksi Delijorgji dyshohet shtetasi Besjar Ferazini. Hetimet e para sugjerojnë se ngjarja ndodhi nën dyshimet për xhelozi", thanë për noa.al burime nga policia.
Hetimi nxori se sot rreth orës 15:50, në Rrugën e Kavajës, tek zona e pallateve Delijorgji, dyshohet se gjatë një konflikti është plagosur në bark, me armë zjarri shtetasi Akil Koxhaxhiku, 34 vjeç, i cili ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkaq, grupi hetimor po vijon punën për sqarimin e rrethanave të krimit dhe dokumentimin e plotë ligjor të tij si dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të dyshuar të përfshirë në ngjarje.
Dyshimet e para janë se krimi ndodhi te një bar restorant për motive të dobëta. Akili ishte me partneren e tij duke drekuar.
Dyshohet se ka pasur një debat mes të plagosurit dhe të dyshuarit për hedhje fjalësh apo ngacmimeve ndaj të fejuarës.
Në një moment situata ka precipituar dhe i dyshuari ka nxjerrë një armë zjarri që duket se kishte me vete duke e plagosur në bark me një plumb, Akilin 34 vjeçar.
Në një tension të momentit, e fejuara e tij ka arritur të gjejë forca për të ndihmuar Akilin që ta dërgojë në urgjencës mjekësore dhe me makinë e ka transportuar drejt një spitali privat.
