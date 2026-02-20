Albana Koçiu: Kemi shtuar dy truproja për Altin Dumanin

Ministrja e Brendshme, Albana Koçiu, ka mohuar raportimet se Garda e Republikës nuk ka zbatuar vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për shtimin e masave të sigurisë ndaj ish-kreut të SPAK, Altin Dumani.
Në një deklaratë për mediat, Koçiu tha se vendimi i KLP është zbatuar dhe se janë shtuar dy truproja në organikën e Gardës për prokurorin e SPAK.
Sipas saj, Ministria e Brendshme ka qenë në dijeni dhe pjesë e procesit të vendimmarrjes, përmes përfaqësuesit të saj në KLP në nivel zëvendësministri.
“Garda e Republikës ka marrë të gjitha masat dhe ka miratuar shtimin e dy punonjësve për Dumanin në nivelin e prokurorit të SPAK”, u shpreh ministrja, duke theksuar se masat e sigurisë janë në përputhje me vendimin e organit kompetent.
