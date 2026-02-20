Protesta e opozitës/ Policia ‘blindon’ Kuvendin me gardh metalik

20 Shkurt 2026 – Ndërsa kanë mbetur vetëm pak orë nga protesta e paralajmëruar e opozitës, strukturat e Policia e Shtetit kanë nisur zbatimin e planit të masave për garantimin e rendit dhe sigurisë.
Para godinës së Kuvendi i Shqipërisë është vendosur gardh metalik, në kuadër të masave parandaluese për mbarëvajtjen e tubimit.
Në protestën e mëparshme të opozitës u shënuan tensione dhe përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit, si përpara Kuvendit ashtu edhe para godinës së Kryeministria e Shqipërisë, ku u hodhën molotovë dhe fishekzjarrë.
Opozita ka njoftuar se protesta e sotme do të nisë në orën 18:00, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëskryeministres Belinda Balluku.
