Nxënësi denoncon mësuesin: Më goditi! Reagon policia e Elbasanit

Peqin, 20 shkurt 2026 – Nxënësi i klasës së 7- në një shkollë në Peqin ka denoncuar në Polici mësuesin për ushtrim dhune.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Peqin kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal ndaj B. D., 51 vjeç, mësues në një shkollë 9-vjeçare.
Sipas njoftimit zyrtar, procedimi ka nisur pas kallëzimit të bërë nga një nxënës i klasës së shtatë, i cili ka deklaruar se më 10.02.2026, në ambientet e oborrit të shkollës, është goditur nga mësuesi për motive të dobëta.
Materialet procedurale i janë referuar organit të akuzës për veprime të mëtejshme, ndërsa pritet vijimi i hetimeve për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
