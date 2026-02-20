Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Nxënësi denoncon mësuesin: Më goditi! Reagon policia e Elbasanit
Transmetuar më 20-02-2026, 14:10

Peqin, 20 shkurt 2026 – Nxënësi i klasës së 7- në një shkollë në Peqin ka denoncuar në Polici mësuesin për ushtrim dhune.

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Peqin kanë referuar materialet në Prokurori dhe kanë nisur procedimin penal ndaj B. D., 51 vjeç, mësues në një shkollë 9-vjeçare.

Sipas njoftimit zyrtar, procedimi ka nisur pas kallëzimit të bërë nga një nxënës i klasës së shtatë, i cili ka deklaruar se më 10.02.2026, në ambientet e oborrit të shkollës, është goditur nga mësuesi për motive të dobëta.

Materialet procedurale i janë referuar organit të akuzës për veprime të mëtejshme, ndërsa pritet vijimi i hetimeve për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

