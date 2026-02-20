Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kanosi dhe dhu’noi punonjësin e Policisë Bashkiake në Sarandë, shpallet në kërkim 19-vjeçari
Transmetuar më 20-02-2026, 12:53

Një 19-vjeçar në Sarandë është shpallur në kërkim pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe ka kanosur një punonjës për shkak të detyrës.

Ngjarja ka ndodhur në rrugën “Studenti”, ndërsa forcat e Policisë po punojnë për kapjen e autorit dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit.

