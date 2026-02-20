Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mateo i ftohtë me Brikenën: Unë kam nervat e mia dhe gjërat e mia!
Transmetuar më 20-02-2026, 12:51

Mateo orët e fundit ka qenë shumë i indinjuar nga sjelljet dhe veprimet e Brikenës dhe këtë gjë e ka diskutuar me banoren.

Unë kam nervat e mia, gjërat e mia. Ti e ke mendjen te hatri dhe egoja jote. Thua kam krenarinë time prandaj nuk të pyes ty. A e kupton se çfarë thua?

Kur te pyes dy herë edhe ti më injoron unë nuk të pyes më. Ti the jam nervoz me të gjithë dhe mendova se ishe nervozë edhe me mua.

E forta të paskam kthyer përgjigje unë ty dhe ti as nuk ke pyetur se çfarë ke dhe me kë e ke. Aty u preke ti dhe the varja.

Thashë se çfarë i bëra unë.

Ke një logjikë në disa raste palidhje fare.

