Pezullimi i monopatinave/ Koçiu: Nuk tërhiqem nga vendimi, po punojmë për legjislacionin
Transmetuar më 20-02-2026, 12:48

Ministrja Albana Koçiu ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga vendimi për pezullimin e përdorimit të monopatinave në Tiranë, duke theksuar se vendimi është i nevojshëm deri në miratimin e një legjislacioni të qartë që rregullon përdorimin e tyre.

Ajo u shpreh se vendimi nuk është rezultat i dorëzimit ndaj kërkesave të qytetarëve apo industrisë, por një masë për sigurinë e përdoruesve, veçanërisht fëmijëve. Koçiu përmendi se vetëm gjatë vitit 2025 deri në tetor, në Spitali i Traumës u trajtuan mbi 990 raste aksidentesh të shkaktuara nga përdorimi i monopatinave pa kriter moshe dhe shpejtësie.

Ministrja theksoi se po punohet për një legjislacion gjithëpërfshirës që përcakton rregulla për shpejtësinë, përdorimin e infrastrukturës dhe edukimin e përdoruesve. Ajo shtoi se vendimi ka marrë mbështetje nga prindërit, të cilët vlerësojnë masën si një hap për mbrojtjen e jetës së fëmijëve.

Koçiu u bëri thirrje qytetarëve të kuptojnë shqetësimin për vonesat e mundshme në lëvizje, duke sqaruar se prioritet është parandalimi i aksidenteve dhe ruajtja e jetës njerëzore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

