E trishtë! Bie nga Ura e Babrroit, ndërron jetë i riu
Transmetuar më 20-02-2026, 12:14

Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë të premte në kryeqytet, ku një i ri dyshohet se është vetëhedhur nga Ura e Babrroit, në zonën e Unaza e Madhe, duke humbur jetën në vend.

Sipas informacioneve paraprake, i riu ka rënë nga lartësia e urës dhe, për shkak të dëmtimeve të marra, ka ndërruar jetë menjëherë. Deri në këto momente nuk janë bërë publike identiteti dhe mosha e viktimës, ndërsa mbeten të paqarta rrethanat që mund ta kenë çuar drejt këtij akti.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e emergjencës dhe forcat e Policia e Shtetit, të cilat po kryejnë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Autoritetet pritet të japin një reagim zyrtar me më shumë detaje pas përfundimit të veprimeve paraprake hetimore.

