E trishtë! Bie nga Ura e Babrroit, ndërron jetë i riu

Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë të premte në kryeqytet, ku një i ri dyshohet se është vetëhedhur nga Ura e Babrroit, në zonën e Unaza e Madhe, duke humbur jetën në vend.
Sipas informacioneve paraprake, i riu ka rënë nga lartësia e urës dhe, për shkak të dëmtimeve të marra, ka ndërruar jetë menjëherë. Deri në këto momente nuk janë bërë publike identiteti dhe mosha e viktimës, ndërsa mbeten të paqarta rrethanat që mund ta kenë çuar drejt këtij akti.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e emergjencës dhe forcat e Policia e Shtetit, të cilat po kryejnë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Autoritetet pritet të japin një reagim zyrtar me më shumë detaje pas përfundimit të veprimeve paraprake hetimore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd