Protesta e opozitës para Kryeministrisë, Policia: Nuk marrim përsipër zhvillimin e tubimit!

Policia e Shtetit në Tiranë ka deklaruar se nuk merr përsipër zhvillimin e tubimit të thirrur nga Partia Demokratike e Shqipërisë, i planifikuar për t’u mbajtur sot në orën 18:00 para Kryeministria e Shqipërisë.
Sipas njoftimit zyrtar, përfaqësues të subjektit politik kanë njoftuar Policinë për zhvillimin e tubimit. Pas analizës së riskut dhe duke marrë në konsideratë incidentet e protestës së kaluar, ku pati persona të maskuar që hodhën bomba molotov dhe lëndë piroteknike, si dhe informacione për mundësi të veprimeve të dhunshme, Policia ka kthyer përgjigje se nuk e merr përsipër zhvillimin e tubimit.
Megjithatë, në bazë të ligjit “Për tubimet”, Policia ka bërë të ditur se ka ndërmarrë të gjitha masat për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në rast se protesta do të zhvillohet.
Rrugët që do të bllokohen
Nga ora 15:00 e datës 20.02.2026 deri në përfundim të tubimit, do të bllokohet qarkullimi i automjeteve në:
Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri te sheshi “Nënë Tereza”;
Rrugët “Ukraina e Lirë”, “Papa Gjon Pali II” dhe “Ismail Qemali”.
Në varësi të zhvillimit të situatës, mund të ketë kufizime edhe në akse të tjera rrugore. Policia njofton se janë marrë masa për devijimin e trafikut në rrugë alternative për të lehtësuar qarkullimin e qytetarëve.
Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të shmangin lëvizjen me automjete në zonat e bllokuara, të përdorin itinerare alternative dhe të distancohen nga çdo akt i mundshëm dhune apo paligjshmërie, duke i denoncuar ato pranë organeve përkatëse.
Njoftimi i Policisë:
Tiranë/Përfaqësues të subjektit politik Partia Demokratike e Shqipërisë kanë njoftuar Policinë e Tiranës, për zhvillimin e një tubimi, më datë 20.02.2026, në orën 18:00, para Kryeministrisë. Bazuar në analizën e riskut dhe duke marrë parasysh faktin që në protestën e kaluar ka patur shtetas të maskuar të cilët kanë hedhur bomba molotov dhe lëndë piroteknike duke dëmtuar punonjës policie, si dhe nga informacionet e marra se mund të ketë veprime të dhunshme në protestën e sotme, Policia e Tiranës i ka kthyer përgjigje subjektit politik, se nuk e merr përsipër zhvillimin e tubimit.
Pavarësisht kësaj, Policia e Tiranës ka ndërmarrë të gjitha masat, në bazë të ligjit “Për tubimet”, me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë, në rast se do të zhvillohet tubimi. Në zbatim të këtyre masave, ditën e sotme, do të kufizohet lëvizja në disa akse/segmente rrugore, konkretisht:
-Nga ora 15:00 e datës 20.02.2026, deri në përfundim të tubimit, do të ketë bllokim të lëvizjes së automjeteve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, nga kryqëzimi afër Ministrisë së Brendshme deri te sheshi “Nënë Tereza”, si dhe në rrugët “Ukraina e Lirë”, “Papa Gjon Pali II” dhe “Ismail Qemali”.
Në varësi të zhvillimit të tubimit, mund të ketë kufizime të qarkullimit të automjeteve edhe në akse të tjera rrugore. Në rast bllokimi, për të ndihmuar qytetarët që do të qarkullojnë në këto akse, Policia e Tiranës ka marrë masa për ta devijuar qarkullimin e automjeteve në rrugë alternative.
Policia e Tiranës apelon për qytetarët që të shmangin lëvizjen me automjete në akset rrugore që do të bllokohen dhe të përdorin rrugë alternative si dhe të distancohen e të denoncojnë në rast se ndeshen me veprime të dhunshme apo me çdo paligjshmëri tjetër.
