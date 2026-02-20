Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në Vlorë, plagoset rëndë një person i paidentifikuar
Transmetuar më 20-02-2026, 11:07

Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar para pak çastesh në zonën pranë Rruga Transbalkanike, në Vlorë, ku një automjet tip “Audi” ka përplasur një person që lëvizte me biçikletë.

Sipas informacioneve paraprake nga vendngjarja, automjeti ka goditur biçiklistin teksa ai ishte në lëvizje në këtë aks rrugor. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i biçikletës ka marrë dëmtime të rënda.

I plagosuri është transportuar me urgjencë drejt Spitali Rajonal i Vlorës, ku ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore nën kujdesin e mjekëve.

Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë tha se rreth orës 10:20, në rrugën Transballkanike, automjeti me drejtuese shtetasen I. P., 26 vjeçe, është përplasur me biçikletën me të cilën lëvizte një shtetas ende i paidentifikuar.

Si pasojë është dëmtuar drejtuesi i biçikletës, i cili po merr mjekim në spitalin e Vlorës.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

