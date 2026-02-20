Fibank Albania bëhet Agjent i Përgjithshëm Klerimi në ALPEX, forcohet siguria financiare e tregut të energjisë

Fibank Albania ka zyrtarizuar një zhvillim të rëndësishëm, duke u bërë Agjent i Përgjithshëm Klerimi në Bursën Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX). Ky status e pozicionon bankën në një rol kyç në garantimin financiar të transaksioneve që realizohen në tregun e organizuar të energjisë në Shqipëri.
Ky hap përbën një moment domethënës jo vetëm për vetë bankën, por edhe për konsolidimin e infrastrukturës financiare që mbështet funksionimin e bursës së energjisë.
Si Agjent i Përgjithshëm Klerimi, Fibank Albania merr përsipër të kryejë klerimin dhe shlyerjen e detyrimeve financiare që lindin nga transaksionet e realizuara në ALPEX. Në praktikë, kjo do të thotë: garantim i përmbushjes së pagesave ndërmjet palëve tregtare; ulje e rrezikut që njëra palë të mos përmbushë detyrimet e saj financiare; si edhe rritje e transparencës dhe sigurisë në ciklin financiar të tregtimit të energjisë.
Klerimi është një mekanizëm thelbësor për funksionimin e një burse, pasi siguron që çdo marrëveshje tregtare të finalizohet me shlyerje të garantuar dhe të kontrolluar.
Për klientët e Fibank Albania që janë anëtarë të ALPEX – prodhues, tregtarë dhe shpërndarës energjie – ky zhvillim sjell disa përfitime konkrete. Ata përfitojnë më shumë siguri financiare, falë garantimit të shlyerjes së transaksioneve. Gjithashtu, kemi të bëjmë me procese më të strukturuara dhe efikase, në përputhje me standardet bashkëkohore të tregjeve të organizuara. Pjesëmarrja e Fibank Albania në Bursën e Energjisë nënkupton një mbështetje direkte për aktivitetin tregtar, në një treg energjie që po liberalizohet dhe po bëhet gjithnjë e më konkurrues.
Në një sektor ku vëllimi dhe vlera e transaksioneve janë të konsiderueshme dhe ndryshimet e çmimeve janë të shpeshta, roli i një Agjenti të Përgjithshëm Klerimi është thelbësor për stabilitetin e tregut.
Bashkëpunimi mes Fibank Albania dhe ALPEX forcon më tej tregun shqiptar të energjisë. Funksionimi i plotë i bursës kërkon jo vetëm platformë tregtimi, por edhe një mekanizëm të fortë financiar që garanton realizimin e çdo transaksioni.
Duke marrë këtë rol, Fibank Albania kontribuon në forcimin e besimit të pjesëmarrësve në treg dhe në afrimin e ALPEX me praktikat e tregjeve rajonale dhe evropiane të energjisë.
Ky zhvillim tregon gjithashtu orientimin e Fibank Albania drejt sektorëve strategjikë të ekonomisë, përtej shërbimeve klasike bankare. Përfshirja aktive në infrastrukturën financiare të tregut të energjisë e konsolidon bankën si një partner kyç për operatorët vendas dhe ndërkombëtarë.
Në një kohë kur tregu energjetik shqiptar po kalon në fazë maturimi dhe integrimi rajonal, statusi i Agjentit të Përgjithshëm të Klerimit e vendos Fibank Albania në qendër të këtij transformimi.
