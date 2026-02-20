Reshjet përmbytin sërish rrugët e Durrësit, problematikë e përsëritur pranë stadiumit

Reshjet e shiut kanë shkaktuar edhe një herë përmbytje në disa rrugë të brendshme të Durrës, veçanërisht në zonën pranë stadiumit Stadiumi Niko Dovana.
Uji ka mbuluar segmentet rrugore, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e këmbësorëve. Në disa raste, niveli i ujit ka depërtuar edhe në ambiente biznesesh në katet përdhese, ndërsa janë raportuar dëme materiale në mjete të parkuara.
Banorët e zonës shprehen se situata përsëritet pothuajse sa herë ka reshje intensive, duke e kthyer problematikën në një fenomen të zakonshëm. Disa prej tyre janë detyruar të improvizojnë mjete kalimi apo të zhvendosin automjetet për të shmangur dëmtimet.
Deri më tani nuk ka raportime për persona të lënduar, ndërsa qytetarët kërkojnë zgjidhje afatgjatë për sistemin e kanalizimeve dhe menaxhimin e ujërave të shiut.
Autoritetet vendore nuk kanë dhënë ende një reagim zyrtar lidhur me situatën dhe masat konkrete që do të merren për të shmangur përsëritjen e përmbytjeve.
