Të gjitha përballjet e Superiores në javën e 25-të

TIRANE – Java e 25-të e kampionatit “Abissnet Superiore” nis të premten me superduelin Egnatia – Dinamo City, që do të luhet në stadiumin “Arena Egnatia” në orën 19:00. Një përballje direkte ku të dyja skuadrat synojnë vetëm fitoren dhe pritet të dhurojnë një sfidë me ritëm e rivalitet.
Të shtunën janë programuar dy ndeshje që do të luhen në orën 13:30. AF Elbasani do të përballet me Vorën në stadiumin “KF Vora”, ku verdheblutë synojnë rikthimin te fitorja pas disfatës me Vllazninë.
Ndërkohë kryesuesit e kampionatit, Vllaznia, do të luajnë në transfertë ndaj Bylisit në stadiumin “Adush Muçaj”, me shkodranët që synojnë fitoren e tetë radhazi për të forcuar pozitat në krye.
Java mbyllet të dielën me dy takimet e fundit. Në orën 13:30, Tirana pret Teutën në stadiumin “Selman Stermasi”, ku bardheblutë kërkojnë rikthimin te fitorja pas humbjes në derbi, ndërsa durrsakët synojnë vazhdimësinë e rezultateve pozitive.
Në orën 16:30 luhet edhe sfida Flamurtari – Partizanit në stadiumin “Flamurtari”, një përballje që pritet të jetë e luftuar pasi të dy ekipet synojnë maksimumin.
Ja dhe kalendari i ndeshjeve për javën e 25-të të “Abissnet Superiores”:
20.02.2026: Egnatia – Dinamo City (19:00) Stadiumi “Arena Egnatia”
21.02.2026: AF Elbasani – FK Vora (13:30) Stadiumi “KF Vora”
21.02.2026: Bylis – Vllaznia (13:30) Stadiumi “Adush Muçaj”
22.02.2026: Tirana – Teuta (13:30) Stadiumi “Selman Stermasi”
22.02.2026: Flamurtari – Partizani (16:30) Stadiumi “Flamurtari”
