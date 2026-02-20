Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zarf i zi në shtëpinë e Big Brother: Përjashtohet nga gara një banor, anulohet televotimi
Transmetuar më 20-02-2026, 09:33

Mëngjesin e sotëm, në shtëpinë e “Big Brother VIP Albania 5” është futur një zarf i zi, duke sjellë një vendim të rëndësishëm për garën.

Sipas njoftimit zyrtar, banori Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht nga gara për çmimin e madh.

“Banorë, Vëllai i Madh ju njofton se Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht nga gara. Televotimi aktual anulohet“ – thuhej në Zarfin e Zi që u lexua nga Brikena.

Kristi ishte pjesë e shtëpisë që në ditën e parë të nisjes së spektaklit, por gjatë qëndrimit të tij kishte tentuar dy herë të largohej nga shtëpia.

Me leximin e zarfit u konfirmua përjashtimi i tij, si dhe anulimi i televotimit aktual.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

